Matteo Marchi è un ex fotografo di Ciamillo & Castoria che ha provato il salto americano diventando collaboratore per Getty Images e NBA.

3 ore fa di Simone Mazzola

Il basket giocato sta volgendo al termine, ma come ogni mercoledì torna Backdoor Podcast per raccontarvi una nuova storia di pallacanestro dalla voce dei propri protagonisti. Nella puntata di oggi facciamo un viaggio all’interno del mondo NBA, ma non inteso strettamente come basket giocato, ma bensì a bordo campo con chi immortala le gesta degli atleti in una foto. Matteo Marchi è il nostro ospite e ci racconta come fotografare ai giocatori NBA, assieme a tutta la sua esperienza dalla partenza alle prime partite vissute a bordo campo.

Matteo ora è collaboratore per Getty Images e per NBA, oltre ad essere anche il protagonista delle foto e del reportage con Marco Belinelli per Sportweek. Ci ha raccontato la sua esperienza con Marco, la sua prima partita fotografata dal vivo che aveva proprio lui come uno dei protagonisti e le sue più belle esperienze, senza disdegnare una top 3 dei migliori giocatori da immortalare. Una puntata di basket, passione e vita tutta da ascoltare.