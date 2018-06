Tanto calciomercato sulle pagine dei quotidiani sportivi catalani, a partire da Sport. In particolare viene dato tanto spazio alle cessioni che il Barcellona vorrebbe fare, ricavando così un tesoretto da poter spendere in estate.

È il tennis a dominare ancora la prima pagina di As, che ci presenta le parole di Rafa Nadal. Solo 2 giorni fa il tennista spagnolo ha battuto Thiem nella finale del Roland Garros vincendo l'Open di Francia per l'undicesima volta in carriera.

Le prime pagine dei giornali esteri iniziano come sempre con l'Équipe, dove il protagonista è Patrick Vieira . L'ex giocatore di Arsenal, Juventus e Inter ieri è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Nizza.

La Roma invece si dimostra sempre più scatenata mettendo a segno il colpo Justin Kluivert, mentre la Juventus sta sondando il terreno per trovare qualche rinforzo per il centrocampo è uno dei nomi caldi di questi giorni è quello del russo Golovin.

