All'interno del video si possono così vedere alcune innovazioni sulle quali si sono concentrati gli sviluppatori di PES 2019 , come ad esempio 11 nuove abilità (alcune davvero molto interessanti) che potranno sfoggiare i calciatori, mostrate una per una con degli esempi video:

Una prima parte era già uscita qualche tempo fa, quando era stato annunciato che i due uomini copertina sarebbero stati Philippe Coutinho per la Standard Edition e David Beckham per le altre due versioni del titolo, quella che porta il suo nome e la Legends.

