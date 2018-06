La Nigeria colpisce ancora: il look più cool dei Mondiali?

Dopo le divise da gioco, la Nazionale allenata da Salisu Yusuf stupisce ancora

Le Super Aquile della Nigeria hanno attirato nuovamente l'attenzione del mondo del calcio con l'outfit esclusivo per i Mondiali di calcio, in programma dal 15 giugno al 15 luglio in Russia. Dopo essere balzati agli onori della cronaca per la divise da gioco, certamente la più chiacchierata tra quelle delle 32 Nazionali che parteciperanno alla competizione, ora è la volta dell'abbigliamento di rappresentanza. Nulla a che vedere con abiti seriosi e dal taglio classico: la Nazionale nigeriana ha sfoggiato un look decisamente più originale.

La Nigeria è inserita nel Gruppo D insieme a Argentina, Croazia e Islanda. Farà il suo esordio sabato 16 giugno alle 21.