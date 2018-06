Mondiali 2018: chi sarà il capocannoniere? Le quote dei bookmakers

2 condivisioni

I bookmakers sono concordi: i favoriti per lo scettro di capocannoniere dei Mondiali in Russia sono Lionel Messi e Neymar. Di conseguenza anche le quote sono allineate, con alcune piccole oscillazioni che potrebbero tornare utili a chi possiede più di un conto gioco.

Per esempio, se Messi capocannoniere è quotato un po' ovunque a 10, Neymar goleador della manifestazione paga un po' di più, 11, su Eurobet. Alle spalle dei due ex compagni al Barcellona, ci sono Antoine Griezmann (da 10 a 13) e Cristiano Ronaldo (15).

Come la storia dei Mondiali dimostra, molto spesso avere tra le proprie fila il capocannoniere della manifestazione non è sinonimo di vittoria finale. Quindi, se mettiamo per un momento da parte le super favorite Argentina e Brasile, potrebbe essere profittevole analizzare con più cura le quote offerte dai vari bookmakers.

Capocannoniere Mondiali 2018: per i bookmakers i favoriti sono Messi e Neymar

Impossibile non partire dal capocannoniere in carica: scegliere James Rodriguez, 6 gol a Brasile 2014, paga da 51 volte la posta (William Hill), fino a 75 volte l'importo scommesso (SNAI). Panoramica obbligata sugli attaccanti tedeschi: la Germania, campione in carica, ha avuto l'attacco migliore nelle tre passate edizioni dei Mondiali. In due occasioni, Germania 2006 con Klose, e Sudafrica 2010 con Muller, ha conquistato anche la palma di capocannoniere.

Robert Lewandowski, miglior marcatore della Bundesliga, paga da 26 a 28 volte la posta, mentre tra gli attaccanti più prolifici della Premier League la quota più bassa è quella di Harry Kane (17), seguito da Sergio Aguero (da 26 a 35 volte la posta), e infine Mohamed Salah (il moltiplicatore oscilla da 51 a 61).

Quote simili per gli attaccanti dell'Uruguay: Edinson Cavani e Luis Suarez pagano 23 volte la posta, mentre l'attaccante del Belgio e del Manchester United Romelu Lukaku, paga tra le 18 e le 19 volte l'importo scommesso. Ecco un piccolo schema riassuntivo e indicativo sulle quote dei bookmakers per il capocannoniere dei Mondiali 2018 in Russia: