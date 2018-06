Egitto, tifoso chiede selfie a Salah e gli tocca la spalla infortunata

Proprio la spalla malconcia è stata messa a rischio da un tifoso che ha chiesto un selfie a Salah in maniera un po' troppo energica. Il giocatore, visibilmente preoccupato, ha chiesto a più riprese al suo fan di togliere la mano dalla spalla sinistra, prima dell'intervento della sicurezza che lo ha portato via. Un piccolo spavento sulla strada del recupero.

Sta facendo di tutto per essere in campo venerdì 15 giugno nella prima partita che il suo Egitto disputerà ai Mondiali . L'avversario di turno sarà l'Uruguay, Mohamed Salah ci tiene troppo a trascinare i suoi verso la prima vittoria di Russia 2018.

