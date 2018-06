Cori contro il Napoli: in arrivo sanzioni per gli Under 15 della Juventus

In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati.

La Juventus Under 15 aveva appena battuto 3-0 i pari età del Napoli nella semifinale scudetto, l'euforia nello spogliatoio bianconero era tanta. Canti, balli, urla, una festa in piena regola. Fino a quando il giovane Luciano Pisapia, smartphone alla mano, non ha pensato bene di lanciare il coro: "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone", prontamente seguito da tutti i suoi compagni.

