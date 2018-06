La Samp saluta quindi Torreira ma s'appresta ad abbracciare Valon Berisha, centrocampista del Salisburgo. Il club austriaco ha infatti accettato l'offerta di 8 milioni di euro per il kosovaro che è atteso in Italia per visite e firma.

Nelle prossime ore Torreria volerà a Londra con i suoi agenti per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Unai Emery fino al 2023. Il 22enne si trasferisce in Premier League dopo aver collezionato 38 presenze, 4 gol e 1 assist nell'ultima stagione tra campionato e coppa.

