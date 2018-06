Secondo la stampa turca il neo giocatore del Guangzhou Evergrande tornerà in Europa durante la finestra di gennaio. Lo aspetta la Premier League.

120 condivisioni

56 minuti fa di Daniele Minuti

Poteva essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato europeo nella sessione estiva. Invece pochi giorni fa Talisca ha spiazzato tutti annunciando il suo trasferimento a sorpresa fra le fila del Guangzhou Evergrande.

Una decisione inaspettata quella del brasiliano, che era nel mirino di squadre del calibro di Roma e Manchester United a cui ha preferito i Campioni di Cina, dove giocherà per i prossimi 6 mesi in prestito dal Benfica (non è stato ceduto per 21 milioni a titolo definitivo come circolato in un primo momento).

Oggi però è arrivato un nuovo colpo di scena nella vicenda Talisca: i media turchi infatti hanno rivelato che l'ex giocatore del Besiktas sarebbe già certo di tornare in Europa durante il calciomercato di gennaio e più precisamente al Watford.

Getty

Calciomercato, Talisca tornerà in Europa già a gennaio

La rivelazione arriva da Safak Malatya, giornalista del quotidiano sportivo Gunes e insider dell'ambiente Besiktas, secondo cui la decisione di mandare Talisca in prestito sarebbe stata presa dal Benfica visto l'obbligo di pagare al club turco una percentuale sulla sua eventuale cessione in estate.

La società portoghese allora avrebbe scelto di mandare l'esterno offensivo in prestito al Guangzhou Evergrande per i prossimi sei mesi, avendo già raggiunto l'accordo con il Watford per la sua cessione durante il calciomercato di gennaio.

In questo modo le Aquile potranno "sfuggire" dall'obbligo di versare una percentuale sulla vendita di Talisca e il brasiliano è già certo del suo ritorno in Europa dopo un periodo in cui potrà godersi il ricco stipendio del club campione di Cina. Tutti contenti quindi. Tranne il Besiktas.