Calciomercato, panchina Chelsea: Sarri resta la prima scelta

Calciomercato, il Chelsea non pagherà per avere Sarri. E Conte...

In questo scenario c'è da valutare anche la situazione di Antonio Conte, attualmente manager del Chelsea con un contratto fino al 2019. Se il patron dei Blues Roman Abramovich decidesse di esonerarlo, sarebbe costretto a pagargli per intero lo stipendio della prossima stagione che corrisponde a 10 milioni di sterline l’anno, vale a dire 11.5 milioni di euro. Anche su questo fronte si vive una situazione di stallo.

Secondo quanto riportato da Goal, il Chelsea è convinto di poter prendere Sarri senza alcun esborso economico. Lo scorso 31 maggio è scaduta la clausola rescissoria da 8 milioni di euro presente nel contratto dell'allenatore in scadenza col Napoli nel 2020, e se fino a pochi giorni fa ADL non sembrava intenzionato a liberarlo gratis, adesso invece pare essersi ammorbidito.

