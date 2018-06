Il portiere non ha offerte concrete ma è sul mercato, Gattuso vuole il bomber spagnolo. Scambio di prestiti alla pari? Vanno convinti gli inglesi.

Francesco Bizzarri

Un’idea per sbloccare il calciomercato del Milan: Donnarumma per Morata. Una soluzione a cui i rossoneri hanno pensato nelle ultime ore per piazzare il giovane portiere e regalare a Rino Gattuso una punta importante. Gigio è in vendita, ma per il momento non sono state recapitate offerte a Milanello. Ecco che lo scambio di prestiti con il Chelsea può essere una trattativa vantaggiosa.

Real Madrid, Liverpool e Paris Saint-Germain non guardano più il portiere rossonero. I Blues però hanno qualche problema con Courtois e potrebbero davvero essere interessati. Il belga è in scadenza di contratto nel 2019, difficile ad oggi pensare al rinnovo. Ecco perché gli inglesi potrebbero cederlo questa estate.

Morata, dall’altra parte, è uno dei nomi caldi del calciomercato. Vuole tornare in Italia, si era parlato ancora di Juventus ma il Milan è a caccia di un bomber di livello. Non può spendere però può offrire al club di Abramovich uno dei suoi pezzi pregiati della rosa.

La trattativa di calciomercato tra Milan e Chelsea è ancora in fase embrionale. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri sono pronti a offrire Donnarumma per Morata. Via il giovane portiere (nessuno ha mai offerto i 70 milioni richiesti dal Diavolo), dentro Alvaro, il bomber scelto da Gattuso per rinforzare il pacchetto offensivo della sua squadra.

In porta il Milan è coperto con l’arrivo di Reina a parametro zero, cedere Gigio non sarebbe un problema. Dopo la telenovela della passata stagione, quando poi arrivò il rinnovo milionario e discusso, sembra davvero il momento di salutare e dirsi addio. Scambio alla pari con il Chelsea, nessun conguaglio economico. Ora va avvertito Mino Raiola, agente dell’azzurro, mago delle trattative.

Va convinto anche il Chelsea. I Blues per ora vogliono capire la situazione Courtois: la priorità è comunque riallacciare i rapporti e firmare il rinnovo. Altrimenti cessione. E il nome di Donnarumma può essere interessante. Poi però servirebbe un altro attaccante di livello al posto di Morata. Nell’ultima stagione, lo spagnolo ha collezionato 48 presenze condite da 15 gol e 6 assist. In Premier League è andato in doppia cifra con 11 reti. Vuole però tornare in Italia, Milano è un’opzione che lo stuzzica parecchio. Parola ai club, poi ai giocatori: la trattativa è ancora molto lunga.