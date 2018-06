In una conferenza l'attaccante francese ha evitato discorsi sul suo futuro.

Atletico Madrid o Barcellona? "Ho già preso una decisione sul mio futuro, ma non è questo il momento adatto per parlarne". Così in conferenza Antoine Griezmann. L'attaccante classe 1991 ha risposto alle domande dei cronisti nel ritiro della Francia, con cui farà il suo esordio ai Mondiali di Russia 2018 sabato 16 giugno alle ore 12 contro l'Australia.

C'era attesa per le sue dichiarazioni, si pensava rivelasse la squadra del suo futuro. E invece il Piccolo Diavolo ha evitato abilmente qualsiasi domanda in merito e si è detto concentrato esclusivamente sulla kermesse iridata. Non trova quindi ancora conferma l'indiscrezione secondo cui sarebbe stato convinto dai Colchoneros a restare a Madrid con un'offerta di 20 milioni di euro a stagione.

Tanto per farsi un'idea di quanto sia importante la proposta in questione, basti pensare che il Barcellona - disposto a pagare la clausola di 100 milioni valida dal 1° luglio - gli offre un quinquennale a 15 milioni all'anno. Cifre da capogiro che però sembra non bastino ai blaugrana per assicurarsi il giocatore, che ad oggi ha un contratto con l'Atletico fino al 2022.

Oltre a restare a bocca asciutta, per il club catalano potrebbe anche materializzarsi la beffa. Dopo essere infatti già stato denunciato dall'Atletico per aver contattato Griezmann in un periodo in cui non era consentito (un club può avviare i contatti con un tesserato previa autorizzazione della società che ne detiene il cartellino o entro sei mesi dalla scadenza del contratto del giocatore), rischia di essere sanzionato dalla FIFA con il blocco del mercato.