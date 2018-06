Per finire andiamo in Portogallo con la prima pagina della Bola che con il suo titolo principale continua a seguire le vicissitudini giudiziarie dello Sporting Lisbona e soprattutto del suo presidente Bruno de Carvalho.

La rassegna stampa dei giornali spagnoli si chiude con Marca, che ovviamente dà spazio a Rafa Nadal. Ieri Thiem si è arreso allo spagnolo in 3 set, 6-4 6-3 6-2, perdendo la finale del Roland Garros in circa 3 ore di gioco.

Altrettanto importante è il trionfo di Rafa Nadal sulla terra rossa di Parigi. Lo spagnolo ha sconfitto Thiem in finale in tre set, conquistando l'Open di Francia per l'undicesima volta (record assoluto) nella sua incredibile carriera.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK