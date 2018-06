Morire a soli 14 anni. Non ce l'ha fatta il piccolo fenomeno spagnolo. L'incidente gravissimo sul tracciato di Catalunya in Moto3 e oggi la morte nell'ospedale di Barcellona. Una tragedia enorme per tutto il mondo dello Sport. Rip Andreas #Perez pic.twitter.com/jb2u2RNnQA

Non ce l'ha fatta Andreas Perez, pilota spagnolo di 14 anni che correva nella classe CEV Moto3. Se n'è andato nella mattinata odierna dopo l'incidente in cui è stato coinvolto a Barcellona, sul circuito di Catalunya, dove è caduto alla curva 5 ed è stato investito dai piloti che lo seguivano. Perez era stato immediatamente trasportato all'Ospedale Sant Pau ma le sue condizioni erano apparse subito drammatiche. I medici hanno mantenuto le sue funzioni vitali e nella serata di ieri lo hanno dichiarato cerebralmente morto. Stamattina è arrivata la notizia che fa piangere il mondo del motoclismo: la promessa del Team Reale Avintia, alla prima stagione nella classe CEV Moto3, si è spenta per sempre.

