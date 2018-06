In programma giovedì 14 giugno dalle ore 14:00, lo spettacolo andrà in scena allo stadio Luzhniki di Mosca e sarà visibile sia in televisione che in streaming.

5 ore fa di Daniele Minuti

Dopo tanta attesa, ormai il conto alla rovescia sta per terminare: fra pochissimi giorni partiranno ufficialmente i Mondiali 2018 di Russia e nonostante l'Italia non sia riuscita a qualificarsi per disputare il torneo, gli occhi di tutti gli appassionati di calcio anche del nostro paese saranno sulla Coppa del Mondo.

La competizione calcistica più prestigiosa al mondo inizierà giovedì 14 giugno con il calcio d'inizio della partita inaugurale che vedrà la Nazionale padrona di casa sfidare l'Arabia Saudita al Luzhniki Stadium di Mosca.

Ma poco prima della sfida che segnerà l'inizio dei Mondiali 2018 ci sarà la tradizionale cerimonia di apertura, che come ogni edizione darà spettacolo anche grazie alla lunga e prestigiosa lista dei protagonisti che vi prenderanno parte.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM — Robbie Williams (@robbiewilliams) June 11, 2018

Mondiali 2018, dove vedere la cerimonia d'apertura in tv e streaming

L'attrazione principale della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2018 sarà quella musicale e sul palco saliranno la popstar britannica Robbie Williams che per l'occasione sarà eccezionalmente affiancato dalla soprano russa Aida Garifullina. L'ex membro dei Take That ha commentato con entusiasmo l'occasione.

Sono felicissimo di tornare in Russia per esibirmi nella cerimonia d'apertura dei Mondiali. Sarà uno spettacolo indimenticabile.

La cerimonia avrà inizio alle ore 14:00 di giovedì 14 giugno ma la performance musicale dei due cantanti partirà circa mezz'ora prima del calcio d'inizio di Russia-Arabia Saudita, fissato per le ore 17:00. Per lo spettacolo è prevista anche la presenza di Ronaldo "il Fenomeno".

Per tutti gli appassionati che vorranno seguire la cerimonia in televisione, ci sarà la possibilità di vederla interamente in chiaro dato che sarà interamente trasmessa su Canale 5. C'è anche l'opzione streaming sul sito del canale e su quello di SportMediaset.