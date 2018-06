Il francese lancia il New York City e sostituisce Lucien Favre sulla panchina dei rossoneri.

0 condivisioni

37 minuti fa

Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza, ora è ufficiale. Dopo l'esperienza in MLS alla guida del New York City, l'ex centrocampista di Arsenal, Inter e Juventus è pronto così alla sua prima avventura europea. Prenderà il posto di Lucien Favre, che è appena passato sulla panchina del Borussia Dortmund, e proverà a trattenere in rosa l'attaccante Mario Balotelli, in scadenza il prossimo 30 giugno. Un'impresa ai limiti dell'impossibile, ma Vieira è convinto di avere dalla sua motivazioni valide per convincerlo a restare in Ligue 1.