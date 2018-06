La maglia sarà prodotta con materiale riciclato derivante dai rifiuti trovati negli oceani.

9 ore fa

Alla Juventus c'è chi è in vacanza, chi in Russia per disputare i Mondiali con la propria Nazionale e chi lavora in vista della prossima stagione. Tra questi ultimi ci sono il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, il ds Fabio Paratici e l'ad Beppe Marotta che stanno costruendo la squadra del futuro.

Il portiere Mattia Perin è stato ufficializzato, il prossimo a vestire la maglia bianconera dovrebbe essere Emre Can che ha appena lasciato il Liverpool. In attesa di scoprire i prossimi colpi di calciomercato, i tifosi possono però saziare la loro curiosità con le immagini della terza maglia per la stagione 2018/2019.

A svelarle il sito specializzato FootyHeadlines. Il colore predominante è il nero, i dettagli sono invece giallo fluorescente. La vera novità è rappresentata dal tocco ecologico della casacca, prodotta con materiale riciclato derivante dai rifiuti trovati negli oceani.