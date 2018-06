Calendario Ligue 1 2018/19

La Ligue 1 2018/19 è nata, il calendario è stato svelato. Si parte venerdì 10 agosto con la sfida in scena al Parco dei Principi tra i campioni di Francia in carica del PSG e il Caen, classificatosi 16esimo nell'ultimo torneo. Le neopromosse sono Reims e Nimes, le retrocesse Troyes e Metz.

