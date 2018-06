Il portiere del Brasile si è detto concentrato sull'appuntamento di Russia 2018: "Ho lasciato tutto nelle mani del mio manager, ci sono delle possibilità..."

Tra futuro e Mondiale. Sono giorni importanti per Alisson Becker, il portiere della Roma chiamato a difendere i pali del Brasile nella kermesse russa. Neymar e compagni avranno bisogno anche delle sue parate per arrivare fino in fondo alla competizione. Era da tempo che la nazionale verdeoro aspettava un numero 1 così affidabile, dagli anni d'oro di Dida e Julio Cesar.

Ma una parte della mente di Alisson è occupata dal calciomercato Roma. La sua permanenza nella Capitale sembra sempre più in discussione: su di lui c'è da confermare il vivo interesse da parte del Real Madrid e del Chelsea, entrambi alla ricerca di un portiere di comprovata affidabilità, mentre si è leggermente defilato il Liverpool.

Il club giallorosso non è disposto a fare sconti. Conosce bene le potenzialità dell'estremo difensore, un patrimonio da valorizzare al massimo. Ci sono due fattori da tenere in considerazione: a 26 anni Alisson è nel pieno della maturazione calcistica, ormai è pronto per un top club europeo. E l'altro è la scadenza del contratto, fissata per il 2021. Il calciomercato Roma ha solo da guadagnare in questa trattativa.

Calciomercato Roma, Alisson ammette: "Ci sono alcune possibilità"

Se Alisson dovesse rimanere, Di Francesco continuerebbe a dormire sonni tranquilli per il ruolo di estremo difensore. Se invece dovesse arrivare un'offerta da 70 milioni (è questa la cifra che chiede la Roma), allora la società potrebbe prendere in considerazione la cessione e puntare forte su un altro profilo. Non solo, entrerebbe in cassa un bel po' di denaro liquido da reinvestire per rinforzare la rosa in altri reparti. Discorsi troppo futuribili per Alisson, che al momento preferisce concentrarsi sui Mondiali che lo vedranno protagonista col Brasile:

La mia speranza è che questa situazione possa risolversi prima dell'inizio del Mondiale, altrimenti ci penseremo dopo. Del mercato se ne sta occupando il mio agente, ho lasciato tutto nelle sue mani. Adesso voglio concentrarmi solo sul Brasile.

Stando alle parole rilasciate dal portiere a 'Globo Esporte', la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il calciomercato Roma. Per stessa ammissione del diretto interessato, ci sono diversi club che hanno messo gli occhi su di lui e sarebbero pronti ad offrire molti soldi per concludere l'acquisto: