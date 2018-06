E quattro. Dopo Coric, Marcano e Cristante, la Roma cala il poker di calciomercato e acquista anche Justin Kluivert. Come riportato da Gazzetta.it, il ds dei giallorossi Monchi ha convinto l'Ajax con un'offerta di 20 milioni di euro e ora attende il classe 1999 nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto.

