Calciomercato, Cannavaro: "Non sarò io a portare via Hamsik da Napoli"

Nella sessione invernale di calciomercato , infatti, era stato a un passo dal trasferimento prima di cambiare idea e optare per la permanenza in rossoblù fino al termine della stagione. Verdi firma con il Napoli un contratto di cinque anni fino al 2023 a 1.8 milioni di euro a stagione.

Per convincerlo a lasciare il Bologna, il Napoli verserà nelle casse della società emiliana 25 milioni di euro. Primo acquisto dell'era Ancelotti, Verdi arriva in Campania con sei mesi di ritardo.

