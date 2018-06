Pagelle Napoli-Torino 2-2: Hamsik fa 100 in Serie A, ma non basta

Calciomercato, Cannavaro: "Non sarò io a portare via Hamsik da Napoli"

È un uomo e un allenatore eccezionale, spero di diventare come lui un giorno, unendo i suoi pregi con quelli degli altri tecnici con cui ho lavorato come Lippi e Capello.

Ho parlato anche col suo procuratore, è normale perché è un campione. Ma non sarò io a portarlo via da Napoli.

Una ragione sentimentale che va a influenzare le mosse di calciomercato sia del club campione di Cina che del Napoli, che attende ora un'offerta per il suo capitano, rassicurato dal fatto che non arriverà dalla squadra di Cannavaro.

Hamsik è un grande giocatore ma non prenderei mai un giocatore del Napoli. Non voglio alterare umori ed equilibri della squadra della mia città.

Dopo la chiusura del campionato lo slovacco ha dichiarato in diverse occasioni di sentirsi pronto per una nuova esperienza lontano dalla Campania e De Laurentiis, pur essendo disposto ad accontentarlo, non ha intenzione di fare sconti per lui.

La nascita del nuovo Napoli targato Carlo Ancelotti potrebbe passare necessariamente da qualche dolorosa cessione in estate e quella che dal punto di vista sentimentale rischia di pesare maggiormente per i tifosi potrebbe essere quella del capitano Marek Hamsik .

