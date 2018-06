I bavaresi non hanno mai speso più di 41.5 milioni per un giocatore e di solito puntano sui giovani. In Inghilterra però sono sicuri: la trattativa c'è e può favorire Muller.

221 condivisioni

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Un colpo da urlo. Come quelli che ha strappato a chiunque lo ha visto durante la finale di Champions League. Perché il gol in rovesciata di Gareth Bale non può lasciare indifferenti, esattamente come farebbe parlare (e discutere) un suo trasferimento. Lo ha detto lui stesso dopo la partita di Kiev: vuole giocare con più continuità, per questo durante questa finestra di calciomercato potrebbe andarsene.

Il Real Madrid in questo momento deve affrontare l'improvviso addio di Zinedine Zidane e i mal di pancia di Cristiano Ronaldo, per questo del futuro del gallese, fino a oggi, non si è discusso come si dovrebbe. Merita attenzioni, ma non le sta ricevendo. Almeno non a Madrid. Perché stando a quanto riportato dal Mirror ci sarebbe un top club europeo su di lui: può essere il colpo per eccellenza del calciomercato.

Il Bayern Monaco, che ha a sua volta un problema con Lewandowski che ha ufficialmente chiesto la cessione, starebbe pensando a Bale. Evidente che non sarebbe il sostituto del polacco, almeno non in campo. Perché come status Bale non ha nulla da invidiare a nessuno, anzi. I bavaresi potrebbero quindi decidere di perdere un top player sostituendolo con uno forse ancora più grande. E la trattativa renderebbe felice anche Thomas Muller.

Vota anche tu! Il Real Madrid farebbe bene a vendere Bale? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Real Madrid farebbe bene a vendere Bale? Condividi





Calciomercato Bayern Monaco, arriva Bale?

Vendendo Lewandowski e prendendo Bale, infatti, il Bayern Monaco potrebbe decidere di avvicinare Muller alla porta avversaria. In questi anni, specie con Ancelotti, ha spesso giocato da esterno, ruolo che non è proprio nelle sue corde. Sulla fascia, al posto di Muller, ci sarebbe proprio Bale, senza contare i vari Robben, Ribery e Coman. Insomma, i bavaresi di certo non si indebolirebbero in quella zona di campo e forse, vedendo le prestazioni di Lewandowski nelle gare che contano, nemmeno sotto porta.

Getty Il gol in rovesciata di Bale nella finale di Champions League

Un problema però c'è. Perché il Bayern Monaco sul calciomercato non ha mai speso più di 41.5 milioni per un giocatore (Tolisso. James Rodriguez può arrivare a costare di più ma va ancora riscattato). Che Hoeness e Rummenigge decidano di spendere improvvisamente circa 100 milioni per Bale è difficile, anche perché ai bavaresi piace investire sui giovani. Per questo in Germania le voci su Bale lasciano perplessi. Però, effettivamente, sarebbe un colpo da urlo.