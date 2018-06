Deulofeu, 24 presenze, 3 gol e 4 assist nell'ultima annata, ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2023. "Siamo felici di rivedere Gerard Deulofeu a Vicarage Road, ringraziamo il Barcellona per aver reso possibile la conclusione di questo accordo. Vogliamo crescere in Premier League, siamo più ambiziosi che mai", le parole del presidente e CEO del Watford, Scott Duxbury.

Gerard Deulofeu è un nuovo giocatore del Watford. Tutto del Watford. Il Barcellona ha ceduto a titolo definitivo l'esterno classe 1994 che saluta così definitivamente la Spagna e la Liga per approdare in Premier League, nel club dove ha già giocato gli ultimi sei mesi della scorsa stagione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK