Al PalaSind di Bassano del Grappa si gioca gara-5: dopo aver annullato il match point all'Acqua&Sapone, la Luparense parte con i favori del pronostico nella finale delle finali.

34 minuti fa di Francesco Puma

La finale delle finali, o - se preferite - la bella, anzi la bellissima. Dopo quattro gare una più spettacolare dell'altra, oggi (diretta dalle 20.30 su Fox Sports, canale 204 di Sky) si assegna il 35° scudetto del campionato di Serie A di calcio a 5. La Luparense, la squadra più titolata d'Italia, o l'Acqua&Sapone Unigross, che cerca il primo tricolore della sua storia.

La squadra abruzzese lo ha assaporato mercoledì scorso, quando, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, ha avuto il match point per chiudere i giochi, ma non ha fatto i conti con lo spagnolo Borja Blanco, che con un gol a 45 secondi della sirena ha riportato la serie in parità.

E ora, l'A&S rivede i fantasmi del passato. L'11 giugno 2014, perse lo scudetto in gara-5 proprio contro la Luparense. Anche in quel caso, palazzetto montato a festa ma vittoria dei Lupi. Quattro anni dopo, la storia si ripete, ma forse il finale sarà diverso.

Calcio a 5, le ultime

La Luparense è col morale alle stelle. David Marin, a caccia del secondo scudetto consecutivo, recupera Victor Mello, squalificato in gara-4, e avrà dunque l'imbarazzo della scelta su chi manderà in tribuna. All'Acqua&Sapone, invece, servirà una vera e propria impresa. Il capitano Murilo e Lukaian non stanno per niente bene, ma andranno in panchina, pronti a dare il loro contributo in un PalaSind di Bassano del Grappa che si prevede infuocato e tutto esaurito.

Il settimo scudetto della Luparense o il primo dell'Acqua&Sapone. Oggi si decide tutto. Comunque vada, sarà bellissima.

Il riepilogo della serie

Luparense-Acqua&Sapone 5-3

Luparense-Acqua&Sapone 7-8 d.t.r.

Acqua&Sapone-Luparense 5-3

Acqua&Sapone-Luparense 2-3

Luparense-Acqua&Sapone (ore 20.30, diretta Fox Sports)

Il regolamento

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due supplementari da 5' ciascuno ed eventualmente tiri di rigore.