Sulla prima pagina di Sport parla Lionel Messi nell'ultima intervista rilasciata da Leo Messi prima dell'inizio del Mondiale. Il fenomeno dell'Argentina e del Barcellona parla delle sue speranze in vista del torneo in Russia.

Anche per la Spagna era in programma l'ultimo test prima dell'inizio della Coppa del Mondo e la Nazionale allenata da Lopetegui ha vinto la sua amichevole contro la Tunisia con il risultato di 1-0.

Su Tuttosport invece il protagonista è il russo Golovin, che da tempo sembra essere il nuovo obiettivi di calciomercato della Juventus. I bianconeri vorrebbero chiudere per il giocatore del CSKA Mosca in tempi brevi.

