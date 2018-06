Il giocatore del Paris Saint-Germain è ormai completamente recuperato e nell'ultima amichevole prima del debutto regala giocate da fenomeno.

2 ore fa

Tutte le altre 31 squadre qualificate per i Mondiali sono avvertite: Neymar è tornato e sembra tremendamente in forma. Dopo i mesi passati a recuperare dall'infortunio patito col Paris Saint-Germain, il brasiliano è pronto per la Coppa del Mondo.

NEYMAR JR has now scored 55 goals for the 5-time World Champions. 🇧🇷💛 pic.twitter.com/O2R8d222e9 — Seleção Brasileira (@BrazilStat) June 10, 2018

Oggi il suo Brasile ha disputato l'ultima amichevole prima dell'apertura dei Mondiali e il fenomeno del PSG si è dimostrato completamente recuperato. Nel 3-0 rifilato all'Austria, alle solite grandi giocate ha anche aggiunto un gol che solo Neymar sa fare.

Nel secondo tempo è stato servito in area di rigore da Willian e invece di tirare come il 99% dei giocatori al mondo avrebbe fatto, decide di dribblare (anzi mettere a sedere) il difensore avversario per poi andare in gol facendo tunnel al portiere. Il Brasile si avvicina alla Coppa con tanta ambizione e uno dei motivi per cui i Verdeoro sono favoriti è che hanno ritrovato il miglior Neymar.