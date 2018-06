Col Southampton ho giocato spesso nella difesa a 3 e anche come esterno in quella a 5, che è il modulo della Nazionale. Non chiamarmi è stata una svista.

Le perplessità del difensore inglese sono anche di natura tattica: Bertrand è stato infatti fino all'ultimo in ballottaggio con il giocatore del Leicester Harry Maguire, che invece è stato inserito nella lista dei convocati per i Mondiali .

Non capisco perché non mi abbia convocato. Credo sia un grave errore ed è difficile da accettare.

Come ogni marcia di avvicinamento a dei Mondiali che si rispettino, il conto alla rovescia verso il calcio d'inizio di quelli in Russia è caratterizzato dalle polemiche sulle convocazioni da parte dei commissari tecnici di tutte le Nazionali coinvolte.

