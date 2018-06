Oggi infatti lo svedese ha siglato una doppietta con la maglia dei Los Angeles Galaxy permettendo ai suoi di battere il Real Salt Lake, con il compagno Kamara che ha segnato la rete del definitivo 3-0. Una vittoria importante per i Galaxy che si avvicinano alla zona playoff ma anche per Ibrahimovic che dimentica l'amarezza dell'assenza ai Mondiali.

Qualche giorno fa è arrivata però la cocente delusione dell'annuncio da parte della federazione svedese della sua mancata convocazione in vista dei Mondiali in Russia che partiranno giovedì 14 giugno. Ibrahimovic però non si è abbattuto e si è subito rimesso in carreggiata.

