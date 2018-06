La gara sul circuito di Montreal partirà alle 20:10 di domenica 10 giugno e sarà visibile in diretta per chi ha un abbonamento Sky e in differita in chiaro su TV8.

3 ore fa di Marco Ercole

Dopo le due tappe europee in Spagna e nel Principato di Monaco, la Formula 1 riprende l'aereo e attraversa l'Oceano Atlantico per sbarcare in Canada, nel circuito di Montréal. Si tratta della settima tappa del Mondiale guidato attualmente da Lewis Hamilton con la sua Mercedes a 110 punti e il ferrarista Sebastian Vettel secondo a quota 96.

Il pilota tedesco è riuscito a guadagnare 3 punti sul rivale nell'ultimo Gran Premio di Montecarlo, arrivando secondo (con l'inglese terzo) dietro solamente la Red Bull di Ricciardo.

Proverà a rosicchiare altri punti anche in Canada, su un circuito dove la Ferrari (arrivata per l'occasione con un motore aggiornato) non riesce a vincere addirittura da 14 anni e dove lui è riuscito a prendere il primo posto solo una volta in carriera, quando guidava la Red Bull. Diverso il discorso per Hamilton, reduce da tre successi consecutivi (6 totali in carriera) sulla pista posizionata sull'isola di Notre-Dame. Sarà dunque una bella sfida, assolutamente da non perdere.

Formula 1, dove vedere il Gran Premio del Canada in TV e in streaming

Per assistere al settimo Gran Premio di questa stagione di Formula 1, gli abbonati Sky potranno guardarsi come sempre prove libere e qualifiche in versione integrale, per poi collegarsi questa domenica 10 giugno sul canale tematico Sky F1 HD (207 del decoder) e gustarsi la gara a partire dalle 20.10.

Per i non abbonati alla piattaforma satellitare, invece, la replica in chiaro è in programma poco più tardi, subito dopo la fine del GP di Montreal, alle 21.30 sul canale TV8 del digitale terrestre (o sul sito dell'emittente).

I possessori di un abbonamento a Sky, inoltre, potranno godersi il Gran Premio in streaming anche attraverso l'applicazione SkyGo, ovviamente agli stessi orari validi per la diretta. Un'altra opzione per vedere il GP canadese live è internet tv, previo abbonamento alla piattaforma streaming NowTv, dove sarà possibile assistere alla programmazione Sky dedicata alla Formula 1. Ecco il programma completo sia per la diretta che per la differita.

Il Gran Premio del Canada in diretta

Venerdì 8 giugno, ore 16 (Sky Sport F1 HD) - Prove libere 1

Venerdì 8 giugno, ore 20 (Sky Sport F1 HD) - Prove libere 2

Sabato 9 giugno, ore 17 (Sky Sport F1 HD) - Prove libere 3

Sabato 9 giugno, ore 20 (Sky Sport F1 HD) - Qualifiche

Domenica 10 giugno, ore 20:10 (Sky Sport F1 HD) - GP di Montreal

Il Gran Premio del Canada in differita