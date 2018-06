Terza vittoria in stagione nel segno di Schumi: era da 14 anni che la Ferrari non vinceva a Montreal. Con questi 25 punti il tedesco supera Hamilton (quinto) in testa alla classifica.

un'ora fa di Daniele Rocca

Riecco la Ferrari tagliare il traguardo per prima. Lo fa con il nuovo leader del mondiale della Formula 1, Sebastian Vettel. La terza vittoria della stagione vale al tedesco il sorpasso in testa alla classifica: decisivo in tal senso il quinto posto di Hamilton, mai così in crisi nel Gran Premio del Canada. Completano il podio la Mercedes di Bottas e la Red Bull di Verstappen.

Era dal 2004 che la Ferrari non riusciva a trionfare sul circuito di Montreal, neanche a dirlo che l'ultimo a farlo era stato Michael Schumacher. Da un tedesco all'altro: per Vettel questo è il successo numero 50 in carriera, tutti in piedi per il pilota tedesco. Gara da vero campione, nel segno di Schumi.

Un successo che a Vettel mancava in stagione dal Gran Premio del Bahrein. Applausi anche per Bottas, che nel finale ha dovuto difendere il secondo posto dagli attacchi di Verstappen, e per Ricciardo (autore del giro veloce), che a sua volta ha mantenuto la posizione nei confronti di Hamilton.

Formula 1 Canada: partenza ok per Vettel, incidente Stroll-Hartley

Scivola via senza problemi Vettel in partenza. Alle sue spalle è subito duello con Bottas che riesce a difendersi dal solito arrembante Verstappen: resiste il finlandese che rimane secondo, mentre Ricciardo guadagna una posizione sorpassando Raikkonen. In curva quattro però arriva l'incidente che vede coinvolti Stroll e Hartley: Toro Rosso che si sbriciola, entra in pista la sefety car.

LAP 1/70:



Great start for Vettel but there's been a huge impact behind



Il capolavoro di Vettel

Vettel fa il vuoto dietro di sé: il più veloce in pista, quasi 5 secondi rifilati a Bottas nei primi 15 giri. La lotta per la decima posizione tra Leclerc con Alonso (che festeggia la sua 300esima gara in Formula 1), con il francese che riesce a difendersi dagli attacchi della McLaren. L'ex campione del mondo è costretto al ritiro durante il 43esimo passaggio.

LAP 43/70: Heartbreak for Alonso in his 300th GP



Perde una posizione Hamilton durante il cambio gomme, Ricciardo passa, non ci riesce Raikkonen che si accoda alla Mercedes. Mai così in difficoltà nel Gran Premio 1 del Canada. Strategia perfetta per la Ferrari: Vettel conserva il vantaggio sia su Bottas che su Verstappen. Davanti dall'inizio alla fine il tedesco, che con questa vittoria si mette in testa alla classifica piloti della Formula 1 2018.

🏁 END OF RACE 🏁



TOP TEN

VET 📸

BOT

VER

RIC

HAM

RAI

HUL

SAI

OCO

Classifica piloti

1 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 121 punti

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 120 punti

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 86 punti

4 - Daniel Ricciardo (Red Bull) - 84 punti

5 - Kimi Raikkonen (Ferrari) - 68 punti

6 - Max Verstappen (Red Bull) - 50 punti