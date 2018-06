L'accordo per il prolungamento non arriva: per questo la società sta cominciando a riflettere sulla sua possibile cessione. Serve una partenza per far cassa.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Non c'è intesa, eppure una soluzione va trovata. Alessandro Florenzi comincia a essere un problema. Il suo contratto scade nel 2019, la Roma non riesce a trovare l'intesa per prolungarlo. Lui vuole un aumento di ingaggio sostanziale e i giallorossi non sono disposti a garantirglielo. Per questo quella della cessione in questa finestra di calciomercato comincia a essere un'ipotesi concreta.

A destra in realtà la Roma sta già vendendo Bruno Peres, il cui ritorno al Torino sembra ormai molto probabile. I giallorossi hanno però bisogno di far cassa per rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario e per rientrare della spesa per Bryan Cristante e quella possibile per Justin Kluivert. E allora oltre al brasiliano in questa sessione di calciomercato potrebbe partire anche Florenzi.

La Roma così riuscirebbe a monetizzare senza correre il rischio di perdere Florenzi a parametro zero. Sul giocatore, d'altronde, c'è il Chelsea. Una pista che potrebbe accontentare tutti: il giocatore, che così potrebbe ricevere quei 3 milioni e oltre che chiede ai capitolini e i giallorossi che avrebbero un club ricco a cui vendere.

Getty Florenzi esulta dopo un gol

Nella prossima settimana Florenzi, accompagnato dal suo procuratore Alessandro Lucci, si incontrerà con i dirigenti della Roma per decidere cosa fare. Anche perché con Karsdorp che l'anno prossimo potrà dare un contributo nettamente maggiore rispetto a quanto fatto nell'ultima stagione Florenzi ha paura di perdere il posto da titolare.

A centrocampo inoltre in questo momento la Roma ha tante alternative (da Nainggolan a De Rossi, passando per Strootman, Pellegrini, Cristante e Gonalons), per questo oltre a Florenzi i giallorossi potrebbero decidere di vendere una pedina anche lì. Prima di decidere le strategie di calciomercato però la Roma deve trovare una soluzione per quel che riguarda Florenzi. Anche se la prima speranza della società è quella di rinnovare il suo contratto.