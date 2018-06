Magari è solo uno scherzo per prendere in giro i tifosi, eppure l'account Twitter della Roma ha lanciato un indizio nascosto ma quasi inequivocabile: l'olandese sembra sempre più vicino all'approdo a Trigoria.

L'utente, ormai famoso per il suo modo scanzonato di utilizzare il sito, ha pubblicato in giornata un'illustrazione che ritrae Monchi insieme ai suoi 3 nuovi acquisti fatti in questo calciomercato Cristante, Coric e Marchano con dietro una quarta sagoma col volto coperto dall'emoji di un lupo.

