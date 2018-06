Mahrez, in scadenza a giugno 2020 con le Foxes, è davvero a un passo dal diventare il primo colpo di mercato del Manchester City . L'affare è ai dettagli e per l'ufficialità resta solo da trovare la giusta percentuale da corrispondere agli agenti del giocatore.

Una cifra che ha convinto il Leicester a cedere e che consentirà così al Manchester City di finalizzare il primo grande colpo del suo calciomercato estivo. Un altro doveva essere Jorginho, ma di fronte alle pretese del presidente del Napoli De Laurentiis (per il quale non sono stati sufficienti 55 milioni), Guardiola ha deciso di valutare delle opzioni alternative.

E secondo quanto riportato dai media inglesi, il suo sogno di portare Mahrez alla corte dei Citizens è a un passo dal realizzarsi. Come riportato sia dal Sun che dal Mirror, infatti, i due club avrebbero raggiunto un'intesa per il trasferimento dell'algerino alla corte di Guardiola in questa sessione di calciomercato , per la "modica" cifra di 85 milioni di euro.

È stato corteggiato a lungo lo scorso gennaio, Riyad Mahrez , ma il Leicester non ne aveva voluto sapere di cedere l'algerino al Manchester City. Nella sessione di calciomercato invernale Guardiola alla fine si era dovuto arrendere, ma con l'arrivo dell'estate è tornata alla carica la stima di Pep per uno dei protagonisti principali della storica vittoria della Premier League 2016 da parte delle Foxes.

