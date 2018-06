I Campioni d'Inghilterra hanno fretta di chiudere per il centrocampista del Napoli. Se l'affare andasse ancora per le lunghe, l'alternativa è l'ivoriano.

Il Manchester City non ha più intenzione di aspettare Jorginho. I Campioni d'Inghilterra hanno iniziato da tempo una trattativa di calciomercato con il Napoli per il centrocampista della Nazionale azzurra ma la chiusura continua a non arrivare.

De Laurentiis non vuole mollare dalla sua richiesta iniziale di 50 milioni di euro più bonus per il regista di origini brasiliane e per questo motivo i Citizens si sarebbero stancati, incominciando a guardare alle alternative sul calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Mirror, se Manchester City e Napoli non trovassero l'accordo in tempi brevi la squadra di Guardiola virerebbe con forza su Seri del Nizza il cui cartellino costerebbe circa 30 milioni di euro.

L'ivoriano era già stato nel mirino del Barcellona nella scorsa sessione estiva di calciomercato ma il Nizza tenne duro. Ora però il centrocampista è pronto a lasciare la Francia e potrebbe essere un'alternativa "low cost" a Jorginho, per cui De Laurentiis continua a non indietreggiare nonostante la volontà del giocatore di andare a Manchester.