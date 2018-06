Meno di 7 giorni per scoprire come finirà una delle telenovele di calciomercato che ha caratterizzato queste settimane. Con Griezmann che continua a essere nel mirino del Barcellona ma sembra sempre più vicino a restare a Madrid. Qualunque sia il caso, ora dobbiamo solo aspettare.

