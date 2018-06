In serata però sono arrivate parole proprio da parte di De Laurentiis che sembrano ottimiste sulla buona riuscita della trattativa, rilasciate dal presidente ai microfoni del quotidiano inglese The Sun.

Lo sta scoprendo anche il Manchester City che da giorni sta cercando di chiudere per l'arrivo di Jorginho in Premier League nella sessione estiva di calciomercato ma il massimo dirigente dei partenopei non indietreggia dalla sua richiesta iniziale di 55 milioni di euro.

