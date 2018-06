Lo spagnolo è nato un mese dopo la vittoria degli Azzurri in Germania: "In tanti non credono mi chiami così. Poi io sono un difensore, non un goleador".

di Daniele Minuti

Uno degli antidoti per curare la tremenda delusione di non poter vedere la nostra Nazionale ai Mondiali che fra pochi giorni partiranno in Russia è quella di ricordare tempi migliori, come ad esempio la grande vittoria dell'Italia nella Coppa del Mondo del 2006.

Un momento ancora ben vivo nelle menti di tutti quanti gli appassionati di calcio del nostro paese, che non perdono occasione di riguardare le immagini di quell'estate tedesca piena di emozioni indimenticabili.

Eppure quella vittoria non ha lasciato il segno soltanto nei cuori degli italiani ma anche negli amanti del pallone di altri paesi. La dimostrazione è la storia di un giovanissimo difensore del Valencia che condivide il nome con il numero 9 di quella Nazionale: Luca Toni.

Valencia, la storia del giovanissimo difensore Luca Toni

Il ragazzo dodicenne è stato intervistato oggi sul sito del quotidiano madrileno Marca. Al momento Luca è con il Valencia negli Stati Uniti per partecipare al LaLiga Promises International Soccer Tournament.

Intervistato in vista del torneo delle squadre Under-12, che verrà trasmesso in esclusiva su Fox Sports HD (canale 204 di Sky), il giocatore ha raccontato le origini del suo nome che fu scelto da suo zio nel giorno della sua nascita, l'8 agosto 2006.

In tanti mi chiedono se è davvero il mio nome. Mio padre si chiama Toni e voleva chiamarmi come lui, ma mia madre si oppose perché non voleva un altro Toni in casa. Così mio zio propose di chiamarmi Luca Toni come l'attaccante dell'Italia che un mese prima vinse i Mondiali e così fu. Calcisticamente ho poco a che vedere con lui, sono un difensore e non segno tanto.

Una storia curiosa che racconta l'impatto che quella squadra ebbe su tutti quanti gli appassionati di calcio. E per chi volesse seguire ancora le gesta di un Luca Toni in estate, potrà seguire il debutto del Valencia contro il Barcellona alle 15:30 in esclusiva su Fox Sports.