I 20 stadi della Premier League 2018/2019

Strutture piene di fascino, storia o all'avanguardia: ecco dove si daranno battaglia nella prossima stagione i top club inglesi.

2 ore fa

Gli stadi della Premier League sono da sempre motivo di attrazione per tutti gli appassionati di calcio, sia per la loro maestosità, che per la loro storia. Con una capacità di 74.994 posti l'Old Trafford, l'impianto del Manchester United, è lo stadio di calcio più grande nel Regno Unito e l'undicesimo in Europa. Il più vecchio è invece lo Stamford Bridge, costruito nel 1877 e successivamente ammodernato più volte. La casa dell'Arsenal, l'Emirates Stadium, è fino ad oggi l'opera più costosa (390 milioni di sterline), in attesa che sia ultimato il nuovo impianto del Tottenham, il cui costo è di 1 miliardo di sterline.

Arsenal, Emirates Stadium

Capienza: 59.867

Anno di costruzione: 2006

Bournemouth, Vitality Stadium

Capienza: 11.360

Anno di costruzione: 1910

Brighton & Hove Albion, Amex Stadium

Capienza: 30.750

Anno di costruzione: 2011

Burnley, Turf Moor

Capienza: 21.944

Anno di costruzione: 1883

Cardiff, Cardiff City Stadium

Capienza: 33.300

Anno di costruzione: 2009

Chelsea, Stamford Bridge

Capienza: 41.631

Anno di costruzione: 1877

Crystal Palace, Selhurst Park

Capienza: 25.456

Anno di costruzione: 1924

Everton, Goodison Park

Capienza: 39.572

Anno di costruzione: 1892

Fulham, Craven Cottage

Capienza: 25.700

Anno di costruzione: 1896

Huddersfield Town, John Smith's Stadium

Capienza: 24.169

Anno di costruzione: 1994

Leicester City, King Power Stadium

Capienza: 32.312

Anno di costruzione: 2002

Liverpool, Anfield

Capienza: 53.394

Anno di costruzione: 1884

Manchester City, Etihad Stadium

Capienza: 55.017

Anno di costruzione: 2002

Manchester United, Old Trafford

Capienza: 74.994

Anno di costruzione: 1910

Newcastle United, St James' Park

Capienza: 52.354

Anno di costruzione: 1892

Southampton, St. Mary's Stadium

Capienza: 32.384

Anno di costruzione: 2001

Tottenham, Tottenham Hotspur Stadium (in costruzione)

Capienza: 62.062

Anno di costruzione: 2019

Watford, Vicarage Road

Capienza: 20.700

Anno di costruzione: 1922

West Ham United, London Stadium

Capienza: 60.000

Anno di costruzione: 2012

Wolverhampton Wanderers, Molineux Stadium