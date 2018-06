La Procura federale cerca di fare chiarezza sui messaggi inviati da Ceravolo e Calaiò alla vigilia del match decisivo per la promozione: già ascoltati due calciatori liguri.

101 condivisioni

55 minuti fa di Daniele Rocca

Lente d'ingrandimento sulla promozione del Parma. La Procura federale ha aperto un'inchiesta in merito all'ultima partita di Serie B giocata dalla squadra di D'Aversa: la vittoria contro lo Spezia è valsa la storica promozione in Serie A, ma a tre settimane dal match si cerca di fare chiarezza sulle dinamiche che hanno portato al successo della club ducale.

Non c'entra il rigore sbagliato da Gilardino (ex della partita) sullo 0-1 per i gialloblù. I fatti al vaglio degli inquirenti riguardano i giorni precedenti la sfida: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, si vuol fare luce su due sms sospetti inviati dai giocatori del Parma, Fabio Ceravolo ed Emanuele Calaiò.

Una questione emersa dopo che la Procura FIGC ha ascoltato le testimonianze di alcuni tesserati dello Spezia: dai calciatori Alberto Masi e Filippo De Col ai dirigenti Leonar Pinto (team manager) e Luigi Micheli (amministratore delegato). Il fascicolo aperto riguarda il contenuto dei messaggi inviati e le eventuali forme di pressione esercitate in vista della gara di Serie B.

Getty Images Il gol del raddoppio di Ciciretti contro lo Spezia

Serie B, la Procura federale indaga su Spezia-Parma

Il vantaggio di Ceravolo dopo 10 minuti e il gol del raddoppio di Ciciretti nella ripresa. Una vittoria importante per il Parma, diventata fondamentale dopo il pareggio inaspettato del Foggia a Frosinone. La festa del popolo gialloblù per il triplo salto di categoria, dalla Serie D alla A in tre anni. Un'impresa che rischia di essere macchiata da alcuni messaggi criptici inviati da due calciatori gialloblù con riferimenti ambigui sulla prestazione della difesa dello Spezia. Un invito - se così lo si può chiamare - a non metterci tutta la foga del mondo. Dopotutto, il club ligure non aveva più niente da chiedere alla propria classifica, mentre per i ragazzi di D'Aversa potevano aprirsi le porte del paradiso. E così è stato.

👏👏 Complimenti al @1913parmacalcio, che ritorna in #SerieATIM e diventa la prima squadra ad ottenere 3 promozioni di fila nel calcio professionistico!



Bentorn🅰ti! pic.twitter.com/fVdV7jMYkf — Serie A TIM (@SerieA_TIM) May 18, 2018

Ma a quale prezzo? È proprio su questo che la Procura federale ha voluto aprire un'inchiesta in seguito alla denuncia da parte dei due giocatori dello Spezia, De Col e Masi (il primo regolarmente in campo nel match sotto inchiesta, il secondo in panchina). Un'indagine iniziata prima del match di Serie B e che ha portato alle audizioni nel tribunale di Roma. Il bivio tra archiviazione o deferimenti sarà deciso dopo aver ascoltato le testimonianze dei diretti interessati, Ceravolo e Calaiò, che dovranno spiegare sia la tempistica che il contenuto degli sms.

Getty Images Emanuele Calaiò dal 2016 al Parma ha disputato 72 partite segnando 32 gol tra Lega Pro, Serie B e Coppa Italia

Da capire anche se ci sono altri tesserati coinvolti nella vicenda e soprattutto chiarire l'eventuale coinvolgimento da parte del club, che al momento sembra totalmente da escludere. Anche perché in questo caso potrebbe essere a rischio la promozione del Parma in Serie A. Ipotesi però tutt'altro che concreta. La Procura per ora indaga solo sugli sms inviati alla vigilia della partita con lo Spezia.