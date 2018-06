In casa Inter la priorità è rinnovare il contratto del capitano Mauro Icardi, mentre la Juventus sogna l'arrivo di Milinkovic-Savic in bianconero.

17 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

L'Inter lavora per tornare al meglio in Champions League dopo tanti anni di assenza mentre la Juventus vuole attrezzarsi per vincerla. Sono le mosse di calciomercato di nerazzurri e bianconeri a dominare i titoli della rassegna stampa di oggi.

Il club lombardo infatti ha la priorità di rinnovare il contratto del suo capitano Mauro Icardi mentre i Campioni d'Italia in carica sognano l'arrivo a Torino di un grande centrocampista come Pogba o Milinkovic-Savic.

Nella rassegna stampa dei quotidiani sportivi in edicola sabato 9 giugno trovano spazio anche le notizie sul futuro societario del Milan, mentre all'estero ci si concentra sulle ultime amichevoli prima dell'inizio dei Mondiali di Francia e Spagna.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Maurito, safari d'oro"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport il titolo principale è dedicato a Mauro Icardi e all'offerta ricevuta dall'Inter di rinnovo contrattuale. Se l'argentino accettasse guadagnerebbe 8 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Sogni duri"

Sul Corriere dello Sport domina il calciomercato della Juventus e i sogni ritenuti quasi impossibili di arrivare al ritorno di Pogba in bianconero o almeno all'arrivo di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Entrambe le piste sono proibitive per via dei costi troppo alti.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Trattano!"

Su Tuttosport invece c'è più ottimismo riguardo il calciomercato della Juventus per via di un incontro avuto ieri fra Marotta e Lotito durante l'assemblea di Lega. Se i rapporti fra i due dirigenti migliorassero, si potrebbe parlare di Milinkovic-Savic.

L'Équipe: "Par ici la Russie"

Apriamo la rassegna stampa dei giornali esteri con l'Equipe, che in prima pagina si concentra su Francia-Stati Uniti che si giocherà questa sera. La partita sarà l'ultimo impegno dei transalpini prima dei Mondiali.

As: "Ensayo general"

Prove generali anche in casa della Spagna: questa sera la squadra allenata da Lopetegui scenderà in campo per fare gli ultimi esperimenti in vista della Coppa del Mondo nell'amichevole contro la Tunisia.

Sport: "Examen final"

Anche su Sport l'argomento principale è l'amichevole Tunisia-Spagna di questa sera, in cui il commissario tecnico della Roja farà le ultime prove in vista dell'esordio della sua Nazionale contro il Portogallo.

Mundo Deportivo: "Ofensiva Lenglet"

Sulla prima pagina del Mundo Deportivo trova spazio il calciomercato e più precisamente l'interesse ormai noto del Barcellona per il difensore francese del Siviglia Lenglet. L'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: parla Salah

Sulla prima pagina di Marca invece troviamo un'intervista esclusiva a Mohamed Salah. L'egiziano si racconta al quotidiano sportivo madrileno parlando del Mondiale e della finale di Champions League terminata prematuramente per l'infortunio alla spalla.

A Bola: continuano i problemi in casa Sporting

Il nostro giro delle prime pagine dei quotidiani sportivi esteri termina con il portoghese A Bola, che come spesso è accaduto in queste settimane dedica la sua apertura ai problemi in casa dello Sporting Lisbona e del suo presidente Bruno de Carvalho.