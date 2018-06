Il Palermo ospita il Venezia, il Frosinone attende il Cittadella. In entrambi i casi si parte dall'1-1 dell'andata: con un altro pari, passa la meglio classificata in regular season.

2 condivisioni

09 giu 2018 di Luca Guerra

Notte da dentro o fuori, notte di sogni o delusioni. La Serie B si prepara a conoscere le due finaliste dei playoff per la corsa alla promozione e lo farà passando dallo "Stirpe" di Frosinone e dal "Barbera" di Palermo. Due campi che la massima serie l'hanno vissuta in tempi recenti, sui quali Cittadella e Venezia saranno chiamate a cercare il colpo grosso che varrebbe il salto in finalissima.

I risultati delle partite di andata, giocate mercoledì 6 giugno, hanno lasciato in sospeso il giudizio sulle favorite per l'accesso alla finale: i due incontri si sono chiusi con un doppio 1-1 che lascia le porte aperte ad ogni ipotesi. Un minimo margine di vantaggio è ancora in forza a Frosinone e Palermo, meglio classificate al termine della regular season e qualificate per l'atto finale dei playoff nel caso di un altro risultato di parità anche nelle semifinali di ritorno.

In vista delle sfide di Palermo e Frosinone, occorrerà tener conto anche del fattore legato alla stanchezza: Cittadella e Venezia hanno infatti giocato una partita in più delle dirette avversarie nell'ultima settimana avviando rispettivamente il proprio cammino domenica 3 giugno contro il Bari al Tombolato - pareggio per 2-2 nei tempi supplementari che ha qualificato gli uomini di Venturato - e al Penzo contro il Perugia, sconfitto per 3-0 da Stulac e compagni. Gambe e mente in partite di questo peso vanno di pari passo e spesso ha la meglio chi dimostra la miglior tenuta fisica e psicologica. Fattori di cui tener conto nella scelta delle probabili formazioni. Per stabilire le due finaliste che si giocheranno la terza ed ultima promozione restano ancora 90 minuti.

Domani #TuttiAlBarbera! 👊



Prezzi speciali per Palermo-Venezia: Curve a 2€, Tribuna Montepellegrino a 5€. Ingresso omaggio per gli abbonati. Ecco tutti i dettagli https://t.co/weeyRr1J4u pic.twitter.com/KstW1Ohjxs — US Città di Palermo (@palermocalcioit) June 9, 2018

Playoff Serie B, semifinali di ritorno: le probabili formazioni

Le semifinali si disputano in partite di andata e ritorno, con gara-2 in casa della meglio piazzata al termine della regular season. Il regolamento non prevede la disputa dei tempi supplementari: in caso di parità dopo i 180 minuti, in finale ci va la squadra meglio classificata. Queste le probabili formazioni di Palermo-Venezia e Frosinone-Cittadella.

Palermo-Venezia (domenica 10 giugno, ore 18.30, stadio "Renzo Barbera")

Al presidente del Palermo Zamparini non è andata giù la decisione di mettere in panchina sia Coronado che Nestorovski, due degli elementi di spicco del Palermo, nella partita pareggiata mercoledì a Venezia, ma l'allenatore rosanero Roberto Stellone sembra deciso ad andare avanti per la propria strada. Nella sfida interna ai lagunari sarà ancora 4-4-2: fiducia al tandem offensivo formato da La Gumina, a segno nella semifinale di andata per il provvisorio vantaggio, e l'ex Venezia Moreo favorito su Nestorovski e Trajkovski. In difesa Struna è recuperato, mentre Dawidowicz è rientrato da un giorno dalla Polonia dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per i Mondiali 2018. A centrocampo possibile chance per Gnahorè al fianco di Jajalo, con Bellusci-Rajkovic coppia centrale di difesa.

Getty Images Palermo-Venezia, Inzaghi conferma il 3-5-2

Il Venezia di Filippo Inzaghi ha un solo risultato a disposizione per portare a casa la qualificazione in finale: la vittoria. E dovrà trovarla entro i 90 minuti di gioco: per questo non si escludono novità nella scelta delle probabili formazioni. Punto fermo è il 3-5-2, riferimento adottato per tutta la stagione da Inzaghi, con Gianluca Litteri - 7 reti in stagione - che si gioca una maglia con Geijo accanto a Marsura, autore del centro dell'1-1 nella sfida di andata al Penzo. In mediana Pinato è favorito su Suciu, con Frey in ballottaggio con Bruscagin per un posto a destra.

Palermo (4-4-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Gnahorè, Rolando; Moreo, La Gumina. Allenatore: Stellone.

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo; Marsura, Geijo. Allenatore: Inzaghi.

Getty Images Moreno Longo, allenatore del Frosinone: idee chiare verso la semifinale di ritorno

Frosinone-Cittadella (domenica 10 giugno, ore 21, stadio "Stirpe")

Una notte per cancellare due serate: l'eliminazione interna della scorsa stagione in semifinale per mano di un Carpi ridotto in 9 e il pareggio harakiri contro il Foggia nell'ultimo turno della regular season, costato il secondo posto e la conseguente promozione in Serie A. Nella notte dello "Stirpe", il Frosinone tornerà in campo davanti al proprio pubblico 24 giorni dopo l'ultima volta: l'allenatore ciociaro Moreno Longo dovrà fare a meno di Ariaudo, Brighenti, Paganini e Daniel Ciofani, squalificati, e rilancia tra i titolari Krajnc in difesa. A centrocampo fiducia ai muscoli di Kone e Chibsah, con Ciano accanto a Dionisi in attacco e Citro pronto a subentrare a gara in corso.

Se il Frosinone non ride, il Cittadella non è da meno: Roberto Venturato perde per la trasferta laziale lo squalificato Settembrini e gli infortunati Siega, Caccin, Iunco e Scaglia. Nelle fila dei veneti, che devono vincere per puntare alla finale, preparano il rientro tra i titolari Schenetti e Vido, con sacrifici di Chiaretti e Strizzolo. Nel 4-3-1-2 di partenza c'è posto per il rientro di Iori in cabina di regia, con Pasa che scala sul centro-sinistra. In difesa Pezzi è favorito su Benedetti per il ruolo di terzino sinistro. Christian Kouamé è il punto fermo dell'attacco: Venturato non farà a meno del 20enne ivoriano, a segno 11 volte nella regular season.

Frosinone (3-5-2): Vigorito; M. Ciofani, Terranova, Krajnc; Matarese, Kone, Gori, Chibsah, Crivello; Dionisi, Ciano. Allenatore: Longo.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Pezzi; Bartolomei, Iori, Pasa; Schenetti; Vido, Kouamé. Allenatore: Venturato.