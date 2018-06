Mondiali, l'Argentina perde Lanzini: al suo posto Enzo Perez

Mondiali, "Bruceremo la maglia di Messi": l'Argentina non va in Israele

Il classe '93 sarà ovviamente costretto a saltare la kermesse iridata e potrebbe restare lontano dai campi di gioco fino a gennaio. La sfortuna si è accanita su di lui esattamente come due anni fa, quando sempre per un infortunio al ginocchio rinunciò alle Olimpiadi di Rio.

L'avvicinamento dell'Argentina ai Mondiali di Russia 2018 non procede per il meglio. Il ct Jorge Sampaoli ha infatto perso per infortunio il giocatore del West Ham Manuel Lanzini, che in allenamento si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

