È la quarta pole position del tedesco sul tracciato di Montreal: un risultato storico, che mancava alla Ferrari da 17 anni. Prima fila anche per Bottas, dietro Verstappen e Hamilton.

Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Canada. Non succedeva dai tempi di Michael Schumacher, ci è riuscito Sebastian Vettel. Giro incredibile del tedesco, rimasto in sordina durante le libere. Accanto alla rossa ci sarà la Mercedes di Bottas, terzo Verstappen con la Red Bull. Fuori dalla prima fila Lewis Hamilton, seconda peggior qualifica di sempre a Montreal.

Quarta pole position in Canada per Seb. Male invece l'altra Ferrari, quella di Raikkonen, che durante il giro decisivo tocca l'erba e non riesce a fare meglio del quinto tempo. Poi la Red Bull di Ricciardo, in difficoltà nelle prove ufficiali, mai veloce.

Domani servirà la giusta concentrazione per tenere dietro gli avversari. A cominciare da Verstappen, che ha dimostrato di essere davvero molto veloce in Canada. Nella passata stagione di Formula 1 vinse Hamilton davanti al pilota tedesco. Con le Red Bull che non andarono oltre la quinta e sesta posizione.

Formula 1 Canada, le qualifiche: le Ferrari volano

Si scatenano fin da subito le due rosse, che si prendono la scena nella prima parte di qualifiche ufficiali. Da segnalare la presenza nel box Ferrari anche di due tifosi d'eccezione: i difensori della Nazionale, Leonardo Bonucci (Milan) e Andrea Barzagli (Juventus). Il pilota da battere però per la pole position del Gran Premio di Formula 1 del Canada è Max Verstappen, che nelle libere ha dimostrato di essere il più veloce.

In Q1 eliminati Grosjean, Ericsson, Sirotkin, Stroll e Gasly. Miglior tempo per Vettel, seguito dal compagno di squadra Raikkonen. Poi le Mercedes e le Red Bull. Sorpresa Toro Rosso con Hartley, ottavo dietro a Ocon. A volare in Q2 è Ricciardo, autore del record della pista. Fuori Vandoorne, Alonso, Leclerc, Hartley e Magnussen.

Sfida alla pole

Il primo a scendere sotto il muro del minuto e 11 secondi è Valtteri Bottas, seguito a ruota da Sebastian Vettel. Non riesce a incidere come vorrebbe Lewis Hamilton, che proprio all'ultimo giro viene sorpassato da Verstappen: il giovane olandese si prende il terzo tempo dietro a Vettel autore della pole position e Bottas, secondo con la Mercedes.