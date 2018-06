La data d'uscita del nuovo capitolo della saga realizzata da Electronic Arts è fissata per il 28 settembre: torna Cristiano Ronaldo il copertina. E 'Il Viaggio' sarà Champions.

09 giu 2018 di Daniele Rocca

È come se fosse Natale. Gli appassionati di videogame non aspettavano altro, finalmente arrivano le conferme su FIFA 19. A cominciare dalla data d'uscita del nuovo capitolo della EA Sports: è fissata per il prossimo 28 settembre. Esatto, venerdì 28 settembre, cerchio rosso sul calendario. Ed solo la prima cosa da sapere in merito a quello che si preannuncia come il videogioco più venduto di sempre.

La novità più importante però riguarda la presenza della UEFA Champions League. Dopo la scadenza dell'accordo con Konami, Electronic Arts ha annunciato che con FIFA 19 sarà possibile disputare il torneo continentale più importante del mondo. Nel gioco saranno incluse anche la UEFA Europa League e la UEFA Super Cup (Supercoppa Europea).

Il nuovo titolo di EA Sports sarà disponibile esclusivamente per le console di ultima generazione: PlayStation 4, Xbox One e Pc, Switch. Niente da fare quindi per Xbox 360 e Playstation 3. Sulla copertina di FIFA 19 ci saranno sia Cristiano Ronaldo (gradito ritorno) che Neymar. Ma adesso basta parlare, prendiamoci poco più di un minuto per il trailer ufficiale.

FIFA 19, tutte le novità: c'è la Champions League!

Altro che l'inizio dei Mondiali. È questo il momento che tutti gli appassionati di calcio stavano aspettando: il conto alla rovescia è iniziato, mancano 111 giorni all'uscita di FIFA 19. Non poteva mancare la modalità Il Viaggio, arricchita dalla presenza della ex Coppa dei Campioni, diventando così 'The Journey Champions', l'intenso finale della storia di Alex Hunter a caccia di un posto nella UEFA Champions League. L'alternativa - come al solito - è rappresentata da FIFA 19 Ultimate Team, con la possibilità di creare la squadra dei propri sogni con contenuti reali live dei tornei per club più importanti.

Two champions on one cover. Only on the #FIFA19 Champions & Ultimate Edition 👉https://t.co/ykq6t3EdJZ pic.twitter.com/K6Z9OTxEL8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 9, 2018

Due nuovi sistemi, 'Active touch' e 'Tattiche dinamiche', cambieranno radicalmente il modo di giocare a FIFA. Il primo inciderà sulla tecnica, con un rivoluzionario modo di ricevere e colpire il pallone, gli uno contro uno, i contrasti e le reazioni dopo gli scontri. Mentre il secondo garantisce maggior libertà di scelta dal punto di vista tattico, sia nell'assetto della formazione che nell'approccio della propria squadra.

Un entusiasmo dilagante, che ha contagiato anche diversi top club europei: dalle due di Manchester al Bayern Monaco. Tutti vogliono giocare la Champions League (con tanto di musichetta rivisitata dal Premio Oscar, Hans Zimmer) nella nuova versione di FIFA. Compresi i testimonial, Cristiano Ronaldo e Neymar. Per giocare con loro il prima possibile basterà prenotare la Champions Edition e assicurarsi tre giorni di accesso anticipato, fino a 20 pacchetti oro premium maxi di FUT e molto altro.