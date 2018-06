Arriva un momento dell'anno in cui la Regina d’Inghilterra assegna delle onorificenze a chi si è distino particolarmente per artistici, scientifici, sportivi o per opere benefiche. Quest'anno tra i premiati c'è l'attaccante del Bournemouth Jermain Defoe, scelto non per le sue gesta sul campo di calcio ma per quello che ha fatto con il piccolo Bradley Lowery.

Bradley è il giovanissimo tifoso del Sunderland scomparso lo scorso 7 luglio all'età di 6 anni dopo aver lottato a lungo contro una rara forma di cancro chiamata neuroblastoma. Tra lui e Defoe c'era un rapporto speciale, testimoniato quotidianamente dalla famiglia del piccolo.

A distanza di quasi un anno da quella tragica giornata, Defoe ha ricevuto l’OBE (l'Order of British Empire) con sua grande sorpresa:

Oltre a Defoe, tra i personaggi premiati da Sua Maestà figurano anche gli attori Tom Hardy e Keira Knightley e l'ex Liverpool Kenny Dalglish.

The proudest moment of my life to be awarded an OBE. I‘m blessed to have received the honour, but it isn’t for me or about me. It’s for Bradley and those he loved. I’d trade it all for him to be back in our lives, forget the goals and awards, it’s the memories I’ll cherish...💙 pic.twitter.com/Dcxua0t7bC