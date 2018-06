Tra questi c'era anche la Roma, ma alla fine l'ha spuntata Cannavaro che come obiettivo di calciomercato per il centrocampo aveva anche Radja Nainggolan. Talisca ha firmato fino al termine della stagione e s'appresta così a debuttare nella Chinese Super League.

Nelle ultime due stagioni il giocatore è stato in prestito al Besiktas incantando in campionato (14 gol e 7 assist) e in Champions League, dove con 4 gol in appena 8 presenze nell'ultima edizione ha attirato le attenzioni di diversi club.

Lo voleva mezza Europa, ma alla fine Anderson Talisca ha sorpreso tutti ed è andato in Cina. Proprio così, il centrocampista brasiliano classe 1994 è stato ceduto dal Benfica al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro per circa 21 milioni di euro.

