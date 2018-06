Storia chiusa quindi, Fekir non si muove dalla Francia. "Nonostante il Liverpool abbia rappresentato la priorità - prosegue il comunicato - per un possibile trasferimento e nonostante altre proposte pervenute, il Lione è felice di poter contare ancora sul suo capitano".

Con un comunicato ufficiale il club transalpino annuncia che Fekir resterà in Ligue 1: "I colloqui tra il Liverpool e Fekir non hanno avuto esito positivo e così alle 20 di stasera il Lione ha deciso di porre fine alla trattativa".

Un colpo di calciomercato che era già chiuso e invece ecco la sorpresa. Nabil Fekir rimarrà al Lione e non andrà al Liverpool come sembrava fino a poche ore fa. Ieri la notizia secondo cui i Reds si erano assicurati il classe '93 francese di origini algerine per ben 60 milioni di euro, oggi il dietrofront.

