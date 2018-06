Joao Santos parla della situazione del suo assistito.

Un affare di calciomercato che sembrava chiuso e che invece ora è lontanto dalla conclusione. Per il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Manchester City non è ancora fatta. C'è distanza tra domanda e offerta, quantificabile precisamente in 10 milioni di euro. A rivelarlo è l'agente del classe 1991, Joao Santos, intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24:

I due club non hanno ancora trovato l'intesa. Di sicuro noi non rinnoveremo il contratto (in scadenza nel 2020, ndr). Se Jorginho non andrà al City non tornerà molto contento

Parole fin troppo chiare. Se Ancelotti non vuole ritrovarsi in casa un giocatore scontento, al patron degli azzurri De Laurentiis conviene abbassare le pretese.

Il Manchester City ha già pronta una seconda scelta - ha continuato Joao Santos - mentre noi siamo in attesa della decisione del Napoli

La volontà di Jorginho è quindi nota: vuole andare in Premier League e mettersi alla prova in uno dei campionati più belli al mondo.