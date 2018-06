La società nerazzurra offre 6,3 milioni più bonus a stagione per prolungare il contratto del suo capitano fino al 2023. Ora la palla passa all'argentino.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il matrimonio fra Mauro Icardi e l'Inter sembra sempre destinato a continuare ancora a lungo. Alle numerose dichiarazioni societarie di questi giorni, in particolare quella di Piero Ausilio che ha detto che il capitano nerazzurro non partirà durante questo calciomercato, sembra essersi aggiunta anche la prima mossa concreta per trattenere l'argentino.

Da tempo infatti la sua procuratrice e moglie Wanda Nara ha fatto capire che senza un rinnovo contrattuale il suo assistito avrebbe lasciato Milano in estate. E l'eventuale accordo sarebbe stato subordinato anche a un sostanzioso aumento dell'ingaggio.

Dopo settimane di parole, ora l'Inter sembra aver fatto la sua prima proposta: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti la società nerazzurra avrebbe offerto un prolungamento fino al 2023 per il suo capitano a cifre molto alte.

Calciomercato Inter, la proposta di rinnovo a Icardi: 8 milioni annui bonus compresi

L'attuale stipendio del capocannoniere della Serie A (a pari merito con Ciro Immobile) ammonta a circa 5 milioni di euro più bonus mentre la proposta dell'Inter sarebbe di circa 6,3 milioni a stagione più bonus che gli permetterebbero di raggiungere la cifra di 8 milioni complessivi.

Una somma che renderebbe Icardi il giocatore più pagato del campionato e che si avvicinerebbe molto ai 9 milioni stagionali richiesti da Wanda Nara per evitare l'eventualità di una partenza sul calciomercato di suo marito. Ora si aspetta soltanto il ritorno della coppia a Milano dopo le vacanze.

L'intenzione dell'Inter inoltre sarebbe anche quella di aumentare l'ammontare della clausola rescissoria per il suo numero 9, che al momento è fissata a 110 milioni di euro e che salirebbe fino a 150. Una garanzia in più per blindare il centravanti che si toglierebbe così dal calciomercato per esordire finalmente in Champions League con la maglia nerazzurra.